Numeri boom Biennale Architettura, chiude con 285mila presenze

La Biennale Architettura 2023 ha chiuso il 26 novembre i battenti con numeri quasi da record: 285mila le presenze nella rassegna che per la prima volta ha messo al centro l'Africa, la sua diaspora, i temi della decolonizzazione e decarbonizzazione. Ai 285mila biglietti venduti, spiga l'ente culturale, si aggiungono le 14.150 presenze durante la pre-apertura. Quella del 2023 diventa così la seconda Biennale Architettura più vista di sempre, concepita dalla curatrice Lesley Lokko. La presenza dei giovani e degli studenti è stata pari al 38% dei visitatori totali; i visitatori organizzati in gruppo hanno rappresentato il 23% del pubblico complessivo e circa il 76% è stato costituito da gruppi di studenti e/o universitari. Così il presidente della Biennale Roberto Cicutto ha commentato i risultati: "La 18/a Mostra Internazionale di Architettura curata da Lesley Lokko ha attirato l'attenzione del mondo su molte criticità figlie della storia più recente. I temi decolonizzazione e decarbonizzazione si sono allargati a molti aspetti della società civile, anche in quei paesi che sembravano esserne 'al riparo'. Lesley ha affrontato la sfida di un College che ha portato a Venezia 49 giovani e 15 tutor da tutti i continenti ad affrontare una riflessione comune che sta già influenzando l'educazione all'architettura".



