Job&Orienta chiude con 45mila visitatori nelle 4 giornate

Quattro giornate sold out, fin dall'avvio, e 45mila visitatori totali - quasi 30mila i partecipanti agli streaming - chiudono un'edizione di successo di Job&Orienta, il salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro svoltosi alla Fiera di Verona.

La rassegna, promossa da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e il ministero del lavoro , ha visto, tra le altre presenze istituzionali, quelle della premier Giorgia Meloni, dei ministri Lollobrigida, Abodi e Valditara e del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che con la presidente del Consiglio che al salone ha firmato l'accordo per lo Sviluppo e la Coesione. Già a nnunciate le date della prossima edizione, la 33/a, da mercoledì 27 a sabato 30 novembre 2024.





