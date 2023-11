Fiaccolata per Giulia nel paese di Turetta, ma senza genitori

Alcune centinaia di persone hanno partecipato questa sera alla fiaccolata in ricordo di Giulia Cecchettin, davanti al sagrato della chiesa del Sacro Cuore, a Torreglia, paese di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio. Alla manifestazione non erano presenti i genitori di Filippo, il padre Nicola e la mamma Elisabetta, che si pensava potessero partecipare. Allo stesso modo non c'era nessuno della famiglia Cecchettin, che invece è rimasta a Vigonovo. Sul sagrato si sono riuniti, oltre ai sindaci dei due paesi, molti primi cittadini dei province di Padova e Venezia che al termine della breve cerimonia hanno liberato nel cielo alcuni palloncini rossi e bianchi. Ai partecipanti ha mandato un proprio saluto con un messaggio di vicinanza alle famiglie in vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla.



