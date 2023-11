Festival Futuro: 5/a edizione chiude con spinta propulsiva

L'Italia nel mondo, l'Italia dell'inclusività, l'Italia degli imprenditori per il sociale. Si è chiusa con una spinta propulsiva la quinta edizione del Festival del Futuro, organizzata al Teatro Ristori di Verona dal Gruppo Editoriale Athesis, Eccellenze d'Impresa e Harvard Business Review Italia. In apertura, il panel sulle denominazioni di origine come strumento per la valorizzazione per lo sviluppo territoriale. Fra i relatori, oltre al presidente di Agenzia Ice, Matteo Zoppas e l'europarlamentare, Paolo De Castro, anche Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, ed Ettore Nicoletto, Ceo di Angelini Wines & Estates, oltre a Luigi Consiglio, Presidente di Eccellenze d'Impresa e promotore del Festival. Un'ora di discussione non solo sui risultati raggiunti dall'eccellenza agroalimentare Made in Italy, ma anche sulle strategie e sulle sfide da affrontare per mantenerla competitiva nel mondo e di tutti i passi che occorre fare a livello europeo e italiano per sostenerla.

A seguire un intervento del Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha voluto sottolineare come l'Italia sia la prima nazione al mondo per biodiversità e come il Paese sia un crogiuolo in grado di mettere insieme culture diverse nel corso della storia. Ambienti e luoghi che si ritrovano nella ricchezza dei prodotti. Uno dei momenti più importanti del Festival è arrivato nella seconda parte della mattinata, quando si è parlato dell'Industria come motore dello sviluppo sociale del territorio. Il presidente di Feralpi Group, Giuseppe Pasini, ha posto l'accento sulla responsabilità sociale dell'imprenditore, la cultura d'impresa e sull'inclusività in un settore, che per la cultura corrente sembra riservato solo alle donne. Un input, quest'ultimo che, secondo Pasini, deve arrivare dall'alto della gerarchia aziendale e trasmesso a tutti. tutti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA