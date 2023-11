Confindustria: Lorraine Berton nuova presidente Anfao

E' Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, la nuova presidente dell'Associazione nazionale fabbricanti articoli ottici (Anfao) aderente a Confindustria. Lo ha stabilito ieri l'assemblea a Venezia. Berton succede a Giovanni Vitaloni ed è la prima donna a presiedere Anfao.

"Abbiamo imparato che la velocità del mercato - ha detto nella sua relazione - non è più l'unico aspetto da considerare.

Dobbiamo affrontare la 'stabilità dell'incertezza' e riconoscere l'interconnessione sempre più evidente tra ambiente, economia, politica e sociale. In questo contesto - ha concluso Berton - dobbiamo impegnarci seriamente in una transizione costante verso lo sviluppo sostenibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA