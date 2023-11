Verona: Baroni cambia modulo per la sfida al Lecce

Il tecnico del Verona, Marco Baroni, sta lavorando sull'ipotesi di cambio modulo in vista della sfida interna contro il Lecce di lunedì prossimo. Dopo cinque sconfitte consecutive in campionato, i gialloblù hanno l'obbligo di cominciare a invertire la rotta.

L'idea dell'allenatore è quella di abbandonare la difesa a tre e passare al 4-3-3. Non ci sarà lo squalificato Faraoni, mentre dovrebbero recuperare il difensore Dawidowicz e e Lazovic. Allo Sporting Center Paradiso, i gialloblù si sono allenati nel pomeriggio ed effettueranno una nuova seduta, a porte chiuse, domani mattina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA