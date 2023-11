'Ticket' d'accesso a Venezia, si parte in primavera

Prenderà il via nel 2024 la prima sperimentazione del contributo di accesso a Venezia. In alcuni weekend della prossima primavera i turisti che arriveranno nella città storica in giornata saranno tenuti al pagamento del ticket. Lo ha annunciato stamani il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, nel corso di un punto stampa a Ca' Farsetti, sede del municipio lagunare.

Saranno in tutto 29 le giornate del 2024 in cui sarà sperimentato il contributo a carico dei turisti giornalieri, ossia i residenti fuori dal Veneto: dal 25 al 30 aprile; dal primo al 5 maggio, quindi tutti i restanti weekend (sabato e domenica) fino al 13-14 luglio, con esclusione del fine settimana della Festa della Repubblica (1-2 giugno).

Il contributo di accesso sarà obbligatorio dalle 8.30 alle 16.00, e costerà 5 euro.



