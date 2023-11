Meloni, lavoriamo insieme contro la violenza alle donne

"Il ricordo" di Giulia "non è oggetto del question time. Ma ringrazio tutti i gruppi per l'approvazione della norma di contrasto alla violenza sulle donne. Esiste un terreno su cui siamo in grado i lavorare insieme e saremo sempre a disposizione per farlo". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni nel premier time al Senato.

E un breve ricordo di Giulia Cechettin è stato fatto nell'Aula del Senato, alla presenza della premier. A citare la giovane uccisa è stato il senatore dell'Udc, Antonio De Poli illustrando la sua interrogazione e tutti i presenti si sono alzati in piedi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA