In Veneto un questionario sui parametri Esg per piccole aziende

In Veneto è al via "ESGgreen", la prima piattaforma in grado di valutare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle piccole e micro imprese. Lo strumento è stato messo a punto dalla Cgia di Mestre (Venezia) in collaborazione con Imq eAmbiente Srl, società partner del progetto.

Il software - grazie alla somministrazione alle aziende interessate di un centinaio di domande che spaziano dal business, alle certificazioni ambientali, dalla gestione del personale, ai rapporti con il territorio, dai fornitori sino all'innovazione tecnologica - porta a produrre un "report" che misura il livello di sostenibilità Esg (Environment, Social, Governance) di una piccolissima impresa. In sostanza viene steso un bilancio "green" che, prossimamente, le aziende dovranno redigere periodicamente. Per adesso non è ancora obbligatorio, ma, stando alle disposizioni previste dall'Ue, lo sarà a breve.

Nei prossimi anni, infatti, per ottenere un prestito da una banca, una polizza di assicurazione, per partecipare a un bando pubblico o lavorare come subfornitore per un grande committente, oltre alla qualità della produzione, agli aspetti economici e finanziari, le Pmi dovranno dimostrare anche la sostenibilità ambientale, sociale e di governance. "In tempi brevi - segnala il segretario della Cgia Renato Mason - banche, Pa e investitori garantiranno finanziamenti agevolati solo alle realtà che saranno in grado di rendicontare gli impatti Esg, premiando la loro vocazione alla sostenibilità ambientale. Un tema, quest'ultimo, che ormai è diventato di grande attualità e sempre più presente anche nella gestione aziendale delle nostre piccolissime realtà, anche se rimane estremamente difficile da misurare". Per l'ad di Imq eAmbiente, Gabriella Chiellino "sono oltre 1,2 milioni le piccole aziende italiane chiamate a raccogliere dati sull'energia, i rifiuti, l'impronta di carbonio, investimenti sostenibili, organizzazione aziendale e così via. Un lavoro immane che noi stiamo tentando di facilitare attraverso questo strumento".



