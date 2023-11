Attività sospese un minuto nei Super contro violenza alle donne

L'appuntamento è per il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alle 11 esatte: per un minuto Coop Alleanza 3.0 chiede ai dipendenti ma anche ai clienti di sospendere le attività nei suoi oltre 350 punti vendita, Un modo, hanno spiegato dalla copperativa per "partecipare assieme ad un momento di presa di coscienza comune su un fenomeno allarmante e grave che, come dimostrano anche le vicende di cronaca degli ultimi giorni, non accenna a rallentare".

Si tratta di un momento di riflessione e cordoglio, deciso in stretto raccordo con le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, che "non sarà però caratterizzato dal silenzio: la Cooperativa, infatti, ha scelto una modalità per far sentire forte il suo messaggio di allarme, con l'intento di coinvolgere anche sul piano emotivo le lavoratrici e i lavoratori, le socie e i soci, tutte e tutti i clienti, affinché insieme si rifletta sul significato profondo della Giornata".

L'iniziativa fa parte della campagna nazionale progettata da Coop con Differenza Donna, l'associazione nazionale che gestisce il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking 1522 del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. E si aggiunge alla campagna "Noi ci spendiamo, e tu?", attraverso la quale, ogni anno, è possibile sostenere economicamente i centri antiviolenza e associazioni che si occupano di maltrattamenti e abusi in ogni provincia in cui siamo presenti. Nel mese di novembre, l'1% delle vendite di specifici prodotti acquistati da soci e clienti di Coop Alleanza 3.0 viene destinato alle attività di queste organizzazioni, e dal 2016 ad oggi è stato possibile erogare loro oltre 650mila euro.



