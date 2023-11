La scuola e il lavoro si incontrano a Job&Orienta a Verona

Si è aperto oggi a Verona la 32(a edizione di JOB&Orienta uno dei principali appuntamenti in Italia dedicati alla formazione e al mercao del lavoro dopo la scuola. Ricco il palinsesto, con molte novità e dibattiti. La manifestazione si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin, la studentessa di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato.

All'evento inaugurale hanno partecipato i ministri Andrea Abodi e Francesco Lollobrigida assieme al presidente di Veronafiere, Federico Bricolo , all'assessore regionale Elena Donazzan e al sindaco di Verona Damiano Tommasi.

Da oggi al 25 novembre la fiera veronese diventa il punto di incontro nazionale sul tema scuola-lavoro, con il supporto di ministri come Giuseppe Valditara, Ministro dell'istruzione e del Merito, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e Isabella Rauti, sottosegeretario alla Difesa del governo Meloni.

I temi chiave di questa edizione restano l'orientamento, le competenze digitali e green, e le iniziative per aiutare i giovani nella ricerca attiva di lavoro. Focus della rassegna temi cruciali come le riforme scolastiche in corso, le filiere formative da potenziare e riorganizzare, e le competenze green sempre più richieste.



