Giulia: fiori spostati da casa Cecchettin al Municipio

Fiori e omaggi per Giulia Cecchettin vengono spostati stamani dal marciapiede della casa di famiglia fino al municipio di Vigonovo (Venezia), dove ieri è stata appesa la gigantografia dedicata alla giovane uccisa.

La decisione è stata presa dal Comune in accordo con la famiglia Cecchettin, anche per permettere il transito in sicurezza dei pedoni sul marciapiede, che in questi giorni è stato letteralmente 'inondato' di fiori, messaggi, candele e altri ricordi. Molti di essi sono stati raccolti dal papà Gino e dai fratelli di Giulia.

"E' una decisione che abbiamo preso - spiega il sindaco Luca Martello,- per ragioni di viabilità e fruizione pedonale dell'area che è stata completamente riempita, così da consentire a quanti vorranno di poter ancora lasciare un dono per Giulia.

In questo modo sarà più ampio e sicuro lo spazio che ospita questi segni di meraviglioso e grande affetto, e che rappresentano persone che si stanno interrogando sul senso di tanta sofferenza. Invitiamo chiunque desideri compiere questo gesto a seguire le indicazioni. Dalla casa Cecchettin al Municipio ci sono solo una cinquantina di metri di distanza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA