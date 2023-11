Compie 100 anni, chiede un 'minuto di rumore' per Giulia

Compie 100 anni, e tra auguri e omaggi chiede un "minuto di rumore" per Giulia e le donne vittime di violenza. Protagonista dell'episodio Gemma Vanzan, un'anziana che ha festeggiato ieri a Monastier (Treviso) il secolo di vita. Lo rende noto la residenza "Villa delle Magnolie" dove risiede.

Nel giorno in cui il ministero dell'istruzione ha chiesto un minuto di silenzio nelle scuole, Gemma ha chiesto che durante la sua festa tutti i partecipanti fermassero i festeggiamenti battendo mani e piedi "perché - ha detto - le donne devono farsi sentire e non rimanere in silenzio. La violenza domestica è una cosa molto brutta; ricordo che in passato c'era una famiglia vicina a me, e il marito era una persona violenta. Litigavano spesso. Oggi sono grata di essere circondata da amore e serenità".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA