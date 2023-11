Anziana e figlio trovati morti in casa, esalazioni dalla stufa

Un'anziana donna e suo figlio sono stati trovati morti stamani nell'appartamento dove vivevano, a Teolo (Padova). Le vittime sono Rosa Dalla Valle, 87 anni, e Paolo Rampon, di 60, che abitavano in una villetta bifamiliare.

Secondo i primi accertamenti, i due sarebbero deceduti a seguito delle esalazioni uscite da una stufa a legna.

Alle 9:45 i vigili del fuoco sono intervenuti In Via Rialto a Teolo per una segnalazione di odore di gas e fumo all'interno di una bifamiliare: trovati morti una donna anziana e il figlio. La squadra dei vigili del fuoco, arrivata da Abano Terme (Padova), ha rinvenuto all'interno i corpi privi di vita. Nella villetta si è probabilmente sviluppato un principio d'incendio a lenta combustione.

Sul posto il medico legale, il magistrato di turno i carabinieri e il Nucleo investigativo antincendi territoriale (Niat) dei vigili del fuoco per indagare sulle cause del sinistro.



