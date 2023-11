Avviata a Treviso l'attività alla 'Cittadella della salute'

"Questo è l'ospedale del futuro, frutto di investimenti per 250 milioni di euro. Abbiamo assistito a tre interventi chirurgici di eccellenza in diretta, sfruttando a pieno le tecnologie più innovative su cui come Regione abbiamo investito moltissimo da sempre e continueremo su questa strada". Lo ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia, oggi a Treviso, all'Ospedale Ca' Foncello, per l'avvio dell'attività alla nuova Cittadella della Salute.

"L'ospedale di Treviso - ha sottolineato Zaia - come connotazione è ormai un vero e proprio policlinico: è attivata la facoltà di Medicina per tutto il corso di studi, ha otto cliniche ormai consolidate con docenti universitari che insegnano e contemporaneamente lavorano come professionisti.

Oltre a un livello elevatissimo dal punto di vista assistenziale garantisce un'occasione di grande formazione per tutti i giovani laureati e gli aspiranti medici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA