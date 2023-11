Studentessa ricorda Giulia alla cerimonia del Politecnico

Alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano la presidente del Consiglio degli studenti Veronica ha ricordato la tragedia di Giulia Cecchettin che si sarebbe dovuta laureare proprio in ingegneria poco giorni fa.

"Tra cinque giorni sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Giulia Cecchettin era una studentessa come me, era una studentessa di ingegneria come noi - ha detto - .

Venerdì si sarebbe dovuta laureare ma non è stato così. Il suo corpo è stato ritrovato l'altro ieri, per l'ennesima volta un uomo non ha accettato la fine di una relazione e ha deciso di strappare a Giulia ciò che aveva di più prezioso cioè la vita.

Dobbiamo agire e contrastare la violenza di genere".



