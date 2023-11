Migliaia a Padova nella fiaccolata per Giulia

Un fiume di migliaia di persone, di tutte le età, ha percorso stasera il centro di Padova nella fiaccolata dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin, la 22enne universitaria di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato. Il corteo è iniziato da Porta Portello, il quartiere degli universitari, e raggiungerà infine Piazza delle Erbe. Alla manifestazione aveva annunciato la partecipazione anche Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, che però non si è finora vista.

"Siamo arrabbiate e oggi lo urleremo, non faremo silenzio, faremo rumore" ha detto al microfono una portavoce dei vari comitati promotori - circoli Lgbt+ e comitati contro i femminicidi e la violenza di genere - aprendo la fiaccolata.

"Siamo il grido altissimo di tutte quelle donne che oggi non hanno più voce".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA