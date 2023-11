Silos per cereali in fiamme nel trevigiano

I Vigili del fuoco sono intervenuti a Vedelago (Treviso) per spegnere l'incendio di un silos essiccatoio di un impianto di un'azienda di cereali.

Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. I pompieri arrivati da Castelfranco e in rinforzo da Treviso e con i volontari di Asolo con due autopompe, tre autobotti, l'autoscala e 15 operatori coordinati dal capo servizio, sono riusciti ad abbassare e spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento del resto dell'impianto e dell'annesso magazzino. Sul posto anche personale dell'Arpav. Sono ora in corso le operazioni di raffreddamento dei 900 quintali di cereali, che si trovano all'interno del silos alto 23 metri di cui è collassato il tetto. Le operazioni dei vigili del fuoco coordinate dal funzionario di guardia, proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi e fino allo svuotamento in sicurezza dei cereali dal silos.



