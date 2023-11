Incendio palazzo centro storico Padova, 2 persone intossicate

Un violento incendio si è sviluppato questa sera in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Dante, in pieno centtro storico a Padova. Due persone sono rimaste intossicate, e sono state soccorse dai sanitari, con una immediata somministrazione di ossigeno. Ancora ignota la causa delle fiamme. Sul posto hanno operando due squadre dei vigili del fuoco di Padova. con la polizia e il Suem 118. I pompieri sono riusciti ad evitare che incendio si espandesse a tutto lo stabile. Le due persone sono state trasferite in ospedale. Le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco sono proseguite per alcune ore.



