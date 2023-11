Zaia incontra a Belgrado la premier serba Brnabic

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, è stato ricevuto oggi a Belgrado, presso la sede del Governo, dal primo ministro della Repubblica di Serbia, Ana Brnabić.

L'incontro, informa la Regione, è stato l'occasione per affrontare le principali tematiche economiche, il ruolo delle imprese venete nel paese e il possibile progetto di un Business Council con la Serbia. In particolare sono stati approfonditi i temi legati all'impiego delle tecnologie e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale anche con riferimento alla sanità.

All'incontro era presente l'Ambasciatore d'Italia, Luca Gori.

Sempre in mattinata, all'ambasciata d'Italia di Belgrado, Zaia aveva incontrato gli imprenditori italiani, tra i quali una significativa componente veneta, impegnati in Serbia.

"Ringrazio il Primo ministro Brnabić per l'accoglienza che mi ha riservato e la cortesia con la quale mi ha ricevuto - afferma Zaia -. Abbiamo affrontato un'ampia panoramica di temi di interesse comune. Ho trovato la conferma di grande attenzione verso il nostro Paese e verso il Veneto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA