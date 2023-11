Vaccinzione stagionale, già somministrate mezzo milione dosi

In Veneto proseguono le campagne vaccinali stagionali, su base volontaria, contro influenza e Covid-19, supportate da un ulteriore rafforzamento organizzativo. Il 16 ottobre è, infatti, partita la campagna vaccinale anti-influenzale e il vaccino è disponibile presso tutti i medici di medicina generale e le farmacie aderenti. Le Aziende Ulss hanno reso disponibile il vaccino anche per tutti gli ospiti delle strutture residenziali. La Regione del Veneto ha acquistato 1 milione di dosi e in poche settimane ne sono già state somministrate oltre 500.000 prevalentemente grazie alla stretta collaborazione con i medici di base.

Anche la campagna vaccinale Covid è partita nel mese di ottobre con la vaccinazione dei soggetti fragili ospiti delle Rsa. È proseguita a novembre con gradualità in base alle dosi fornite dal Ministero della Salute. Da ottobre ad oggi sono state somministrate oltre 30.000 dosi di vaccino anti-Covid; oltre .200 al giorno nell'ultima settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA