L'ex fidanzato Filippo Turetta è indagato per tentato omicidio

Filippo Turetta, l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin, scomparso con lei da sabato scorso, è indagato dalla Procura di Venezia per l'ipotesi di tentato omicidio. Lo riferisce una nota della stessa Procura, spiegando che l'iscrizione, anche a tutela dello stesso indagato, è avvenuta in seguito "al primo esito" delle risultanze di indagine per accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti.





Alcune perquisizioni sono in corso nell'ambito delle indagini. Lo riferisce la Procura della repubblica, che ha iscritto il giovane nel registro degli indagati per tentato omicidio. La Procura formula "l'auspicio che si tenga conto della difficoltà e della delicatezza degli accertamenti, nonché della sofferenza in cui versano le famiglie coinvolte". Notizie imprecise, conclude la nota "rischiano di creare inutili aspettative".



Alcuni investigatori si sono recati stamani a casa di Filippo Turetta a Torreglia, in provincia di Padova. Altre ricerche sono intanto in corso lungo il corso del fiume Piave, nella zona di Maserada, in provincia di Treviso.

"C'è stata la delicatezza di comunicarcelo da parte della procura. Si poteva ipotizzare l'iscrizione a notizia di reato di un'ipotesi delittuosa, e la scelta dell'ipotesi ci lascia comunque ancora nella speranza di avere una buona notizia, voglio ancora sperare". Lo ha riferito ai giornalisti l'avvocato Stefano Tigani, legale della faniglia di Giulia Cecchettin. Sull'esame del dna sulle macchie di sangue e delle immagini di videosorveglianza "non sappiamo nulla - ha aggiunto - sono dettagli delicati che se anche sapessimo non mi sentirei di commentare, non voglio compromettere passaggi delicati dell'attività d'indagine"

Video Ragazzi scomparsi, la sorella di Giulia: 'Non so piu' cosa pensare'







Riproduzione riservata © Copyright ANSA