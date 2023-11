Lago vince gli Archiproducts Design Awards 2023

La Madia N.O.W. e la Cucina 36e8 dell'azienda Lago sono tra i vincitori degli Archiproducts Design Awards 2023, che hanno visto la partecipazione dei migliori designer e aziende del settore a livello mondiale.

Premiate per l'innovazione e la qualità senza tempo, i due prodotti iconici e rivoluzionari ottengono un importante riconoscimento all'interno delle categorie Furniture e Kitchen.

Disegnata da Daniele Lago, Madia N.O.W., che parteciperà al Premio Compasso d'Oro Adi 2024, si contraddistingue per il ritmo delle fasce verticali che modifica la percezione convenzionale dei volumi e nasconde un'apertura brevettata e inalterabile nel tempo. La possibilità di personalizzare ogni singola fascia permette di generare infiniti mood cromatici.

La Cucina 36e8, disegnata anch'essa da Daniele Lago, nella sua recente versione Marble XGlass risponde perfettamente alle gestualità del cucinare e alla creatività con soluzioni progettabili su misura. Eleganti volumi essenziali in vetro si accostano per dare forma a una cucina componibile dal design minimale, che assicura facilità nella pulizia e alta resistenza ad urti e graffi. Disponibile in un'ampia scelta di finiture e materiali, cattura la luce e conferisce rinnovata profondità ai colori, creando riflessi cromatici ed effetti visivi caratteristici.



