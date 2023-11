Filmavano atti bullismo contro una 14enne, Daspo a 2 ragazze

Due ragazze di 16 anni sono state sottoposte al Daspo Willy dal questore di Padova, Antonio Sbordone, per aver sottoposto una ragazzina di 14 anni ad atti di bullismo, filmati con gli smartphone e diffusi in rete.

L'episodio era avvenuto dietro il Duomo di Padova lo scorso 11 novembre; alle ragazze è stato vietato l'accesso e lo stazionamento in piazza Duomo e nelle aree e vie limitrofe per un anno.

La divisione anticrimine della Questura ha ricostruito la vicenda, anche attraverso la visione dei circuiti di videosorveglianza cittadini, dalla Squadra Mobile, che hanno portato alla loro identificazione, e alla loro denuncia alla procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia, per i reati di minaccia e violenza privata aggravate in concorso. Verrà vagliata anche la possibilità di adottare analoghi provvedimenti nei confronti di altri minori che hanno assistito alla scena.



