A.Benetton dona una colomba di bossoli come provocazione di pace

L'imprenditore Alessandro Benetton, presidente di 21 Invest e di Edizione Holding, in collaborazione con lo spazio espositivo 21Gallery, ha consegnato al Comune di Villorba (Treviso) una grande colomba realizzata dall'artista cubano Erik Ravelo, assemblando 15 mila bossoli di proiettile raccolti in teatri di conflitti bellici in giro per il mondo.

L'opera è stata installata al centro di una grande rotatoria alla periferia nord di Treviso, in cui la tangenziale si innesta sulla strada statale "Pontebbana".

La colomba, intitolata "Unhate Dove", è la gemella di un identico esemplare donato alla città di Tripoli, in Libia, e rappresenta un appello universale alla comprensione, al dialogo e alla rinascita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA