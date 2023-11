Fir per parità di genere, nascono Benetton e Zebre donne

Anche il rugby va sempre più verso la parità di genere, come testimoniato dal successo dei Mondiali 'rosa' e del rugby a sette alle Olimpiadi e anche la federazione italiana (Fir) ha deciso di fare in pieno la sua parte. Così Fir, fa sapere una nota, "amplia il progetto tecnico federale dedicato al gioco femminile di alta prestazione con la creazione di due franchigie che prenderanno parte ad una progettualità congiunta con la Federazione spagnola e il sostegno della federazione internazionale World Rugby".

Tutto ciò consisterà nel fatto che le due franchigie maschili Benetton Treviso e Zebre Parma avranno anche una 'versione' femminile che, come i ragazzi, prenderà parte a impegni transnazionali. "Benetton e Zebre, con il coordinamento generale di Fir - spiega il comunicato -, metteranno a disposizione l'esperienza maturata in oltre dieci anni di partecipazione allo United Rugby Championship - già Celtic League - per dare vita a due selezioni federali, che consentiranno alle migliori atlete italiane provenienti dalla Serie A Élite e dalla Serie A di accrescere il numero di impegni internazionali attraverso il confronto con omologhe realtà del panorama rugbistico iberico.

Al tempo stesso le franchigie permetteranno di aumentare e accelerare l'esposizione verso l'alta prestazione per le migliori giovani di potenziale interesse per la Nazionale maggiore".

Così facendo le neonate franchigie femminili garantiranno alle giocatrici maggiori occasioni di confronto con contesti internazionali d'élite. La guida di questi due team sarà affidata agli assistenti allenatori della Nazionale femminile: Plinio Sciamanna, tecnico delle avanti azzurre, sarà l'allenatore delle Zebre, mentre Francesco Iannucci, allenatore della difesa azzurra, guiderà la Benetton.

"Nel 2024 le due franchigie, che vedranno confluire le atlete nelle rispettive rose su base territoriale, disputeranno due incontri ciascuna - fa sapere la Fir -: il 7 gennaio Zebre Parma e Benetton Rugby debutteranno in Spagna. Saranno poi le italiane a ospitare le selezioni iberiche: il 10 febbraio le Zebre giocheranno in casa al Lanfranchi e lo stesso farà Benetton il giorno seguente sul prato di Monigo".



