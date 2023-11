Ragazzi scomparsi, nelle ricerche anche la Protezione civile

La Città metropolitana di Venezia ha messo a disposizione dall'alba 60 volontari di Protezione civile del distretto della Riviera del Brenta nell'ambito del piano di ricerca persone scomparse, su richiesta della Prefettura di Venezia. Tutti i volontari da questa mattina sono operativi a supporto delle forze dell'ordine nella speranza di trovare Giulia e Filippo.

Proseguono dunque in Veneto le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i giovani di 22 anni scomparsi da sabato. La famiglia della ragazza è stata convocata in caserma a Vigonovo, in provincia di Venezia. Il padre: 'Nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri'. L'ultimo avvistamento dell'auto domenica mattina.







