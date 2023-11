Incidente sul cantiere della Pedemontana, morto vigilante

Un addetto alla vigilanza notturna è morto in un incidente avvenuto sul tratto in costruzione della Strada Pedemontana Veneta, tra i caselli di Montecchio Maggiore e Valleagno (Vicenza).

Per cause da accertare, la vettura su cui era alla guida è andata ad impattare, durante la notte, contro una macchina operatrice del cantiere.

Ad intervenire questa mattina, dopo l'allarme dei colleghi, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Vicenza, che ha estratto l'uomo bloccato tra le lamiere, per affidarlo alle cure del personale sanitario. Nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem non ha potuto che constatarne il decesso.





