A Padova bus notturni a chiamata tramite app a 50 centesimi

Busitalia Veneto, società del polo passeggeri del gruppo Fs Italiane, avvia a Padova la campagna di promozione del servizio flessibile a chiamata "QuiBUS Padova notte".

Da lunedì 20 novembre il servizio sarà disponibile tramite l'applicazione per smartphone "Quibus Veneto", al prezzo promozionale di 0,50 euro, in collaborazione con il Comune di Padova. Il servizio è attivo tutti i giorni nel comune euganeo, il lunedì, martedì, giovedì e domenica dalle 20:00 all'1:00; il mercoledì, venerdì e sabato dalle 20:00 alle 2:00.

Per accedere al servizio è sufficiente acquistare il biglietto e prenotare il viaggio attraverso l'app, indicando la fermata di partenza e quella di destinazione, l'orario di partenza o di arrivo desiderato, e il numero di passeggeri. Al momento della prenotazione la piattaforma Quibus verifica gli orari, la disponibilità di mezzi e di posti e fornisce immediatamente le informazioni sui tempi d'attesa, fermata di partenza e numero del bus.

Sempre attraverso l'app, il cliente può monitorare l'autobus prenotato da 30 minuti prima della partenza e, a conclusione del viaggio, può esprimere una valutazione sul servizio.

La promozione sarà valida fino ad esaurimento fondi e in ogni caso entro giugno 2025. L'iniziativa si inquadra nell'ambito dei progetti di sperimentazione dei servizi di Sharing Mobility finanziati con risorse regionali assegnate al Comune di Padova.





