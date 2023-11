Per la tabella di marcia "che riguarda la Regione Lombardia siamo non dico in anticipo ma quasi, nel senso che le opere delle quali noi ci siamo assunti l'onore di realizzarle stanno procedendo in maniera assolutamente regolare". Lo ha spiegato il governatore lombardo Attilio Fontana parlando delle opere che riguardano Milano - Cortina 2026.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA