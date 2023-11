La magia del Natale a Venezia tra addobbi e luminarie

Venezia si appresta a rendere magica l'atmosfera natalizia addobbando di luci calli e campi e con eventi che coinvolgono l'interno territorio comunale promossi dal Comune in collaborazione con Vela.

Il via sarà in piazza Ferretto a Mestre il 23 novembre con l'accensione dell'albero e delle luminarie e il giorno dopo la cerimonia d'apertura investirà Piazza San Marco e proseguirà con l'accensione delle luminarie nelle isole della Laguna, dal Lido a Pellestrina, da Murano a Burano fino a Sant'Erasmo e Vignole.

"Venezia vuole continuare a celebrare il Natale mantenendo vivi i simboli della tradizione - dice il sindaco Luigi Brugnaro -.

Le luminarie, che anche quest' anno abbiamo voluto diffuse, ma anche gli alberi addobbati a festa e posizionati nelle piazze e i mercatini, diventano elementi che arricchiscono il clima natalizio". Cuore del Natale a Mestre sarà Piazza Ferretto ma luci e addobbi coinvolgeranno le principali vie dello shopping fino a raggiungere anche i centri di Campalto, Chirignago, Favaro, Gazzera, Marghera, Tessera, Trivignano e Zelarino. In piazza Ferretto ci sarà anche la pista di pattinaggio su ghiaccio che troverà sede anche in Campo San Polo e a Marghera in Piazza Mercato.

A Venezia ci saranno inoltre saranno aperti tutti i musei durante le festività natalizie, a partire dalle collezioni di recente acquisizione quale la donazione Gemma De Angelis Testa alla Galleria d'arte moderna di Ca' Pesaro, o il recente riallestimento delle collezioni di Mariano Fortuny nell'omonimo Palazzo oltre alle mostre temporanee tra cui "Marcel Duchamp e la seduzione della copia" alla Peggy Guggenheim Collection (fino al 18 marzo), e "Chagall. Il colore dei sogni" al Centro Culturale Candiani di Mestre (fino al 13 febbraio). E ancora, al Museo del Vetro "Cento anni di vetro. NasonMoretti: storia di una famiglia muranese", e "Murano: Upcycling Glass" (fino al 6 gennaio). A Ca' Rezzonico si possono ammirare sino al 9 gennaio le miniature su avorio di Rosalba Carriera, mentre la Galleria d'Arte Moderna di Ca' Pesaro ospita la mostra "Il ritratto veneziano dell'Ottocento" (fino all'1 aprile), che ripropone la rassegna curata nel 1923 l'allora direttore della Galleria Nino Barbantini. Per la Notte di San Silvestro, come da tradizione, il Bacino di San Marco si illuminerà con lo spettacolo pirotecnico mentre a Mestre l'appuntamento dell'ultimo dell'anno sarà con Radio Company,,



