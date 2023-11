Il distretto del Museo M9 di Mestre si rinnova

Il distretto di M9-Museo del '900 di Mestre (Venezia) si rinnova profondamente lungo tre direttrici: valorizzazione, attrattività e aggregazione. Sono stati presentati stamani dal presidente della Fondazione di Venezia, Michele Bugliesi, gli interventi diffusi che dovranno rendere l'area "più aperta, vissuta, un luogo di incontro e relazione informale".

Tra i primi interventi, attualmente in corso, c'è l'abbattimento della cosiddetta "palazzina Meucci", sull'omonima via, che porterà alla creazione di un varco e una nuova direttrice orizzontale verso il museo. Per la nuova area è allo studio la realizzazione di murales per l'arredamento delle pareti ed eventualmente un campo da basket. Il chiostro, arredato per il Natale con un tappeto che richiama i colori esterni del museo, sarà arricchito nei prossimi giorni di tavoli e sedie con prese di corrente e piantumazioni laterali "per rendere l'ambiente più caldo e accogliente", ha precisato Bugliesi.

Nella corte Brenta Vecchia, a ridosso dell'edificio, sarà disposta una gradonata per spettacoli e proiezioni, mentre si darà una "connotazione ambientale visiva" al corso principale, proprio davanti all'ingresso del museo, con la piantumazione di una fila di alberi, "melograni che dovrebbero essere di buon auspicio", ha concluso Bugliesi.



