Compie 60 anni lo storico Hotel Boite di Borca di Cadore

Compie 60 anni l'Hotel Boite, cuore della Corte delle Dolomiti a Borca di Cadore (Belluno), al centro dell'ex Villaggio Eni: realizzato tra gli anni '50 'e '60 dall'architetto Edoardo Gellner per volere di Enrico Mattei, aprì i battenti in occasione delle vacanze natalizie del 1963.

Per celebrare l'anniversario, l'attuale proprietà, il gruppo cagliaritano Cualbu, organizzerà un momento di festa e di riflessione il prossimo 22 dicembre. "Sarà certamente un momento conviviale, aperto agli ospiti e a chi ha reso possibile arrivare a questo incredibile traguardo, ma vogliamo anche confrontarci con il territorio sul futuro del turismo di queste zone - spiega Francesco Accardo, General Manager della Corte delle Dolomiti -. Proprio per questo, inviteremo imprenditori, studiosi, esperti per parlare di turismo in montagna, accessibilità, overturismo e tutti i temi cari alle Dolomiti".

La serata sarà anche l'occasione per svelare al pubblico il nuovo logo dell'hotel, realizzato da uno studio di comunicazione di Roma. "Abbiamo voluto intraprendere la strada del design hotel - prosegue Accardo - mantenendo gli arredi originali con pezzi che risalgono agli anni Cinquanta e Sessanta. È diventato così un punto di riferimento per architetti, designer, arredatori di interni, insomma per tutti gli studiosi e appassionati della storia dell'architettura italiana".

Dal 2020, quando nel post-Covid il gruppo Cualbu decise di mantenere la gestione diretta del villaggio dopo una decina d'anni di affidamenti a terzi, sono una cinquantina i dipendenti operativi in stagione. "Un lavoro impegnativo - sottolinea Accardo - ma stiamo vedendo i risultati, anche a livello di clientela internazionale: siamo passati da un fatturato 2021 di 840mila euro al fatturato 2023 che stimiamo di chiudere attorno ai 2 milioni. Inoltre, in questi due-tre anni di gestione abbiamo visto una crescita esponenziale della clientela straniera nel periodo estivo, tanto che ora in estate quasi due clienti su tre arrivano dall'estero".



