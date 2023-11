Alexia, My Xmas in vinile dal 24 novembre

Dopo il successo del cd, My Xmas, il disco di Alexia uscito nel 2022 contenente dieci canzoni natalizie in versione inglese, rivisitate in un progetto originale e ambizioso, Alexia fa un regalo ai suoi fan, aggiungendo due tracce alle 10 già pubblicate e inserendole in uno speciale vinile da collezione.

My Xmas, prodotto da Luca Serpenti e distribuito da Ada/Warner, è un album in tema natalizio, un progetto 'leggero' nell'animo e con la consapevolezza di ascoltarsi di più e di osservare la sua professione da una diversa angolazione. Questo progetto sarà anche un live: My Christmas Tour che partirà l'1 dicembre dal Teatro Ristori di Verona.



