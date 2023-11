Ragazza sparita da sabato, giallo su alcune macchie di sangue

Continuano le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i ragazzi 22enni di cui non si hanno notizie da sabato sera, dopo che i due, ex fidanzati, erano stati a cena assieme, in un centro commerciale di Marghera. Dell'auto, segnalata quella stessa notte dalle telecamere di sicurezza in transito tra la provincia di Pordenone e quella di Treviso, ancora nessuna traccia.

Accertamenti sono in corso da parte dei Carabinieri su alcune macchie di sangue, una decina, repertate ieri nella zona industriale di Fossò, (Venezia) un paese distante 6 chilometri dall'abitazione di Giulia, a Vigonovo, dove sabato sera, intorno alle 23, una cella telefonica aveva agganciato per l'ultima volta il cellulare di Turetta.

Il problema è la compatibilità temporale fra questo orario, le 23 circa, e quello della lite in auto tra i due ragazzi udita da un testimone, nel parcheggio davanti alla casa di Giulia, verso le 23.15. Ma questo è un lasso temporale ipotetico, che negli accertamenti svolti successivamente dagli investigatori sulle celle telefoniche, potrebbe essere stato 'superato'.









