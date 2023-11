Porti, all'Arsenale di Venezia il summit annuale di Aivp

È Venezia la città-porto prescelta per ospitare il summit annuale di Aivp (Association Internationale Villes et Ports), l'associazione che nasce più di 30 anni fa per studiare le sfide e le opportunità delle città marinare, da affrontare attraverso il dialogo tra l'anima portuale e quella cittadina.

Aivp Venice 2023 si terrà nelle giornate del 16 e 17 novembre all'Arsenale, a porte chiuse, coinvolgendo oltre 300 partecipanti tra rappresentanti delle istituzioni, aziende ed esperti di settore in una serie di tavole rotonde e workshop finalizzati a far emergere le migliori pratiche internazionali nel campo della protezione del patrimonio culturale e della sostenibilità.

La scelta di Venezia come sede del summit è stata presa all'unanimità dal board dell'Associazione, guidato dal Presidente e già primo ministro francese Edouard Philippe.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è membro del consiglio di amministrazione di Aivp dal 2017, parte dell'Associazione dal 2016 e co-organizzatore dell'evento veneziano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA