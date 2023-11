Cade da barca dopo urto, recuperato 65enne a Venezia

Un uomo è caduto in acqua lungo il canale Vittorio Emanuele, a Venezia, dopo che perso il controllo della propria barca è andato a sbattere contro un palo di delimitazione.

A soccorrerlo mentre il 'barchino' girava in tondo privo di controllo i marinai di un mezzo del trasporto pubblico e di una motoscafo turistico. Sul posto la Capitaneria di porto.

L'imbarcazione impazzita, prima di essere recuperata e portata in un cantiere, ha danneggiato leggermente il motoscafo turistico. L'uomo, un 65enne, risultato negativo all'alcol test, ha rinunciato all'assistenza medica.



