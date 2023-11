Vinitaly, promozione unitaria in 15 paesi nel 2024

Un 'progetto Pese' per il vino italiano è quello sul quale punterà nel 2024 Vinitaly, con un programma di promozione e incoming (roadshow e preview) in 15 Paesi di tre continenti, per delineare la mappatura evolutiva dei mercati. Se ne è discusso oggi a Wine2wine, l'evento di networking del Salone internazionale del vino in programma a Veronafiere fino a domani. Una vera chiamata da parte del brand fieristico alle istituzioni e alle aziende, mirato ad una una strategia di promozione condivisa sulle piazze internazionali, con un efficientamento delle risorse.

Un piano che è stato affrontato nel corso della sessione di apertura di wine2wine, sul tema "Export Maps. L'attività di Vinitaly in favore dell'internazionalizzazione del vino italiano. Focus Usa, Asia ed Est Europa".

Questa strada, del resto, trova fondamento nel check up del settore fornito dall'Osservatorio del vino Uiv-Vinitaly, che evidenzia ancora uno scenario globale mobile. Secondo il responsabile dell'osservatorio, Carlo Flamini, il quadro 2023, se da un lato conferma le difficoltà del vino italiano previste a fine 2022, dall'altro evidenzia la necessità di operare un cambio di passo per rimettere in carreggiata il comparto alle prese con una stagione difficile.

Infatti, secondo le stime Uiv, l'anno si chiuderà con un calo del fatturato rispetto al 2022 (-2,9%).



