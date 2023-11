Malagò, 'Milano-Cortina? Faremo in tempo nonostante ritardo'

"Milano-Cortina 2026? Siamo stati a lungo in grande ritardo, tra Covid e guerre ci siamo mangiati quasi tre anni anni di preparazione. Vi garantisco che arriveremo in tempo, saranno Olimpiadi e Paralimpiadi straordinarie". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, nel corso di "Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa", la piattaforma di dialogo promossa da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale GEDI, nell'incontro dal titolo "Evoluzione demografica: il ruolo dello sport".

"Io rispondo per la Fondazione, un soggetto privato, ma c'è un'altra entità, pubblica al 100 per 100, che è stato deputata a realizzare gli immobili - ha detto ancora il presidente del Coni -. Tu dammi la struttura, e io poi intervengo, su organizzazione, sicurezza, trasporti... Noi in Italia nella parte strutturale andiamo sempre lunghi: non esiste un impianto pubblico, salvo quelli realizzati per i grandi eventi sportivi, fatto dopo il 1960. Purtroppo noi siamo quasi obbligati a passare dal grande evento per avere la motivazione di realizzare un impianto", ha concluso Malagò.



