Finanzieri Padova;controlli antidroga, un arresto e una denuncia

I militari del Comando Provinciale hanno pianificato una serie di controlli a Padova e lungo le principali arterie stradali d'accesso alla città, per intercettare eventuali corrieri di sostanze stupefacenti destinati a rifornire il capoluogo. Le operazioni hanno permesso di arrestare un corriere che trasportava 3 chili di eroina e denunciare un uomo trovato in possesso di 17 grammi di stupefacente e un bilancino. Nel primo caso, all'uscita dal casello di Padova Ovest è stata individuata e fermata un'autovettura ritenuta sospetta, per sottoporre a controllo il conducente. Dopo un'spezione dell'abitacolo, è stata scoperta la presenza di un doppiofondo nel vano bagagliaio, ricavato all'interno della carrozzeria, contenente eroina suddivisa in sei panetti.



