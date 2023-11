Accusato di mafia, aveva reddito cittadinanza scoperto da Gdf

La Guardia di Finanza ha individuato e denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso un residente in provincia di Treviso che, dal 2019, avrebbe percepito circa 20 mila euro a titolo di Reddito di cittadinanza senza averne titolo.

Si tratta di un uomo gravato da diversi precedenti penali, tra i quali l'arresto, nel 2014, per associazione per delinquere di stampo mafioso, rapina ed estorsione.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle avrebbero fatto emergere varie falsità nella domanda presentata all'Inps, in cui appaiono del tutto omesse, oltre alle informazioni circa le pendenze penali del richiedente, anche quelle riguardanti il possesso di quote di partecipazione in una società e la titolarità di diversi terreni e di cinque automobili.



