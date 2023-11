A Venezia AcquaGranda, incontri e mostre sulle maree

Quattro anni dopo la marea di 187 centimetri che il 12 novembre del 2019 sommerse completamente la città di Venezia, ritorna la rassegna di incontri e dialoghi sulle maree organizzata dal Distretto veneziano ricerca e innovazione, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari Venezia. "Si tratta di un progetto in continua evoluzione che intende coinvolgere sempre di più la cittadinanza in una discussione sul rapporto fra la città, la laguna e le maree, guardando al futuro" ha spiegato Massimo Warglien, direttore scientifico del progetto. AcquaGranda 2023, giunta alla terza edizione, oltre a prevedere momenti di dialogo con le associazioni del territorio, le istituzioni e gli enti locali, propone un'installazione artistica pubblica, intitolata 'Stratigrafie operative', in movimento sull'acqua, a bordo di un vaporetto di linea, che attraverserà la città fino al 12 dicembre. Il progetto, che porta la firma di Giulia Bruno, Armin Linke e Lorenzo Mason, propone fotografie e testimonianze provenienti dagli archivi delle istituzioni per permettere alla cittadinanza di comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici in corso nella laguna. Tra le altre iniziative proposte, il concorso creativo Una marea di idee, per le scuole di ogni ordine e grado del centro storico, ma anche il programma di incontri aperti al pubblico Radici nell'acqua, in cui verrà data voce anche ai migranti climatici, in collaborazione con Emergency e il Centro teatrale di ricerca Venezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA