Incendio distrugge ristorante e appartamento nel vicentino

Un incendio ha danneggiato gravemente, intorno alle ore 5.00 di oggi, un bar ristorante con un'abitazione al piano superiore a Santorso (Vicenza). Nessuna persona è rimasta ferita, ma una è stata fatta uscire prima dell'arrivo dei soccorsi.

I vigili del fuoco, accorsi da Schio e in rinforzo da Vicenza e con i volontari di Thiene, con due autopompe, tre autobotti, l'autoscala e 15 operatori, sono riusciti in breve tempo a circoscrivere e spegnere le fiamme, utilizzando la schiuma.

Salvate le abitazioni affiancate, bruciato il locale e l'abitazione soprastante, danneggiata un'automobile. Le cause del rogo sono da accertare.



