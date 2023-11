Da Vicenza a Londra, tour internazionale dei New Generation Gospel

Da Vicenza ai palcoscenici di Londra. E' il percorso dei "New Generation Gospel Crew", formazione corale vicentina che si è esibita nella capitale inglese, con tre spettacoli, dall'11 al 13 novembre. Dopo il concerto inaugurale di ieri, al Fairfileds Hall, prestigioso teatro del sud di Londra, in occasione degli StepFWD Awards (i premi ufficiali della musica Gospel nel Regno Unito) i 'New Generation' hanno tenuto un concerto oggi, domenica, al Ntcg Brixton Community Church, storica chiesa della comunità afro-caraibica londinese, e domani, 13 novembre, si esibirannno alla Ruach City Church Kilburn, la chiesa pentecostale più grande d'Europa.

Nata in provincia di Vicenza nel 2009, la formazione si è conquistata negli anni un posto di riievo nel panorama Gospel italiano.

Diretta da Federico Fiorentin, la formazione attuale conta 35 coristi e 5 musicisti dedicati alla diffusione del Gospel più vero, quello in cui musica e preghiera si fondono in un'unica emozione. Il repertorio è composto principalmente da brani di Gospel contemporaneo, ma si muove anche nella riscoperto della radici più profonde del Gospel tradizionale e degli Spiritual.

Il gruppo ha ricevuto riconoscimenti significativi, tra i quali dieci nomination e tre premi in occasione dei Gospel Music Awards of Italy.



