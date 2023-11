A Venezia 14/o corteo acqueo votivo Madonna della Salute

Si è rinnovato stamani a Venezia, lungo il Canal Grande, il tradizionale corteo acqueo votivo alla Madonna della Salute, iniziativa promossa dal Gruppo sportivo artigiani Venezia giunta alla 14/a edizione.

Tra le tradizionali imbarcazioni a remi che hanno partecipato alla manifestazione, le barche sociali delle associazioni remiere, i dragoni delle "Donne in rosa" di diverse province e una quindicina di gondole del servizio pubblico, con cui i gondolieri hanno portato fino alla Salute le autorità cittadine e le famiglie dei soci del Gruppo sportivo artigiani Venezia. Il corteo si è snodato lungo il Canal Grande fino a raggiungere il sagrato della Basilica, dove è stato portato il cero votivo alto 1,9 metri, dedicato alla Madonna per chiedere la protezione per Venezia, per tutta la cittadinanza, per i medici e gli operatori della Sanità. Quindi, è iniziata la cerimonia che si è conclusa con il posizionamento del cero sull'altare maggiore.

Al tradizionale appuntamento del calendario veneziano sono intervenuti, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini e alcuni consiglieri comunali. Presenti inoltre Luigi Antoniol, direttore amministrativo Ulss 3 e Giovanni Leoni, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Venezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA