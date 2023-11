Vino: a Ca' Rugate la foglia d'oro in Guida Bio con 2 etichette

Ca' Rugate conquista la foglia d'oro nella Guida Vini Bio con due vini. La menzione speciale per i vini distintisi per eleganza, qualità e specificità, sono stati conferiti al Soave Classio "Monte Alto 2020" e all'Amarone della Valpolicella "Punta 470 2019" della cantina di Montecchia di Crosara in provincia di Verona guidata dall'enologo Michele Tessari. Guida Bio è la guida nazionale dedicata ai vini provenienti da agricoltura biologica (certificata e/o in conversione). "L'agricoltura biologica" spiega Michele Tessari, "nasce seguendo i principi delle generazioni passate. La terra si deve rispettare, solo così esprime i frutti migliori, restando sana e vitale per le generazioni successive". Il patrimonio vitato di proprietà di Ca' Rugate è di 90 ettari e copre le 3 aree principali del territorio: Soave Classico, Valpolicella e Lessini Durello con posizioni che superano il 35 per cento di pendenza media.



