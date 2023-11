David Chipperfield torna alle Procuratie Vecchie di Venezia

Sir David Chipperfield, premio Pritzker 2023 per l'architettura, autore del progetto di restauro delle Procuratie Vecchie di Venezia, torna nell'edificio di piazza San Marco, sede di Generali-Human Safety Net, dove domani dialogherà con Manuela Lucà-Dazio, Executive Director del Premio.

"È un piacere tornare a Venezia - ha detto oggi Chipperfield - per la proiezione in anteprima della cerimonia virtuale del premio. Ricevere il Pritzker all'inizio di quest'anno è stato un enorme onore e un prezioso riconoscimento per i molti progetti che abbiamo sviluppato in collaborazione con i nostri clienti.

Mi ha anche dato un forte incoraggiamento a sostenere lo scopo collettivo e sociale dell'architettura, un tema che ho avuto l'opportunità di approfondire in questa città nel 2012, come direttore della Tredicesima Biennale di Architettura". Per l'archistar "poiché la doppia emergenza del degrado ambientale e della disuguaglianza sociale diventa sempre più urgente, una delle cose più importanti che noi architetti possiamo fare è dare priorità al riutilizzo degli edifici esistenti e considerare il loro ruolo civico nel contribuire alla vita di una città e di una comunità. In questo senso, le Procuratie Vecchie sono un luogo eccellente per riflettere sul futuro della professione di architetto".

Per Gabriele Galateri di Genola, presidente della Fondazione The Human Safety Net "le Procuratie Vecchie sono un luogo strettamente legato alla storia delle Generali, che ne condivide il Leone marciano come simbolo, e il cui progetto, con la Casa di The Human Safety Net, l'inaugurazione del bookstore e il restauro dei Giardini Reali in partnership con Venice Garden Foundation, rientra nella visione più ampia del recupero dell'intera area Marciana e favorirà nuove opportunità di sviluppo per la città".



