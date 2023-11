Auto fuori strada, due morti e due feriti nel Trevigiano

Un giovane di 27 anni e un passeggero della vettura che stava conducendo sono morti la scorsa notte a Ormelle (Treviso), a causa della fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale.

Altri due occupanti sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Le cause dell'evento sono al vaglio dei carabinieri. Sul posto hanno operato anche vigili del fuoco e Suem 118.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 23:40 lungo la SP49 in Via Roma. L'automobile è finita contro un terrapieno in cemento dopo essere finita nel fossato che corre a bordo strada. I vigili del fuoco, arrivati da Motta di Livenza (Treviso) e in rinforzo da Conegliano, hanno messo in sicurezza l'auto e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto i quattro occupanti. Il medico del Suem ha subito dovuto dichiarare la morte per due giovani, mentre gli altri due sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3.00 circa.



