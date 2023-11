Alle Terme di Montegrotto il Nerò Wllness Festival

Le Terme Preistoriche di Montegrotto Terme (Padova) ospiteranno quattro giorni di eventi dedicati al benessere a 360 gradi: il Nerò Wllness Festival. Dal 16 al 19 novembre nel resort ai piedi dei Colli Euganei sono in programma talk con professionisti della cura dell'individuo, tra i quali Renato Sonego, Presidente dell'Associazione Italiana Saune e Aufguss (Aisa), esperti di nutrizione, ma anche performance artistiche. Tra le altre iniziative, una personale dedicata al pittore iperrealista Luigi Pellanda, ed un concerto di musica elettronica analogica, ospitato prima volta all'interno di una spa. La tradizionale "Light Up Christmas", infine, con gli artisti della luce, darà il via alle celebrazioni per le prossime festività natalizie.



