Aggressioni e molestie in piazza, denunciati 5 ultras Padova

La Digos della Questura di Padova ha eseguito cinque decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica a carico di altrettanti indagati appartenenti al tifo ultras del Padova, indagati per un'aggressione ad agenti di polizia avvenuta il 30 settembre scorso in Piazza dei Signori.

Due giovani avevano denunciato agli agenti si essere stati palpeggiati da un uomo, episodio da cui era scaturita una lite in cui una terza persona ha colpito al volto uno dei molestati.

Un poliziotto fuori servizio era intervenuto dopo essersi qualificato e, nel tentativo di trattenere l'aggressore, è stato anch'egli colpito al volto.

Grazie alla videosorveglianza cittadina e da alcuni testimoni oculari, sono stati identificati e denunciati i presunti responsabili per i reati di lesioni in concorso; per l'autore del palpeggiamento e per quello dell'aggressione sono scattate anche la denuncia per i reati di violenza sessuale e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La Divisione Anticrimine ha inoltre notificato ai cinque il provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Padova e "Daspo Willy", vietando loro per tre anni, l'accesso al locale davanti al quale si sono svolti i fatti, alla Piazza Dei Signori e a Piazza Capitaniato. Alcuni degli aggressori attualmente sono sottoposti a Daspo.



